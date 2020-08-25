Başkan Okandan, CHP İl Başkanının açıklamalarına cevap verdi
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Başkan Okandan, CHP İl Başkanının açıklamalarına cevap verdi

AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan; geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan CHP İl Başkanı Ümit Özer'e cevap verdi.

Başkan Okandan, CHP İl Başkanının açıklamalarına cevap verdi
25.08.2020 19:58 | Son Güncelleme: 25.08.2020 20:01

AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan; geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan CHP İl Başkanı Ümit Özer'e cevap verdi.

Güneşli Mahallesine mera alanı olarak tahsis edilen arazinin bir şahıs tarafından işgal edilmek suretiyle kullanılması ve bunun sonucunda da masumane ifadelere sığınarak basın kanalıyla dile getirilmesini yadırgadıklarını ifade eden Başkan Okandan açıklamasında; "Birkaç gün önce CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer tarafından düzenlenen basın toplantısında bir çiftçi hemşehrimizin serzenişlerine şahit olduk. Mehmet bey sitem ettiği konuda devletin kendi tarlasına yönelik cezai işlem uyguladığı, ayrıca hiçbir uyarı yapılmadan bu işlemin yapıldığına dair bazı beyanları oldu. Hatta basın toplantısında 'devletin paraya ihtiyacı varsa ben ömür boyu devlete çiftçilik yaparım ama çökmesinler' gibi ağır bir ifadede bulundu. Bu ifadeler ne bizim tarafımızdan ne Kayseri kamuoyu tarafından kesinlikle kabul görmeyecektir. Her konuda olduğu gibi bu konunun da detaylarını takip ettik, edeceğiz. Haksızlık varsa ortaya çıkar. Burada dikkat çekmek istediğim birkaç husus var. Güneşli'deki çiftçimizin 'benim tarlam' diye ifade ettiği yerin 1983 yılında mera alanı olarak tescil edildiği, Güneşli mahallesine de tahsis edildiği belirlenmiştir. Kocasinan Kaymakamlığı tarafından 19.12.2019 tarihinde 1648 numaralı mera parselindeki işgal durumuyla 65 kişi hakkında yasal soruşturma, 2886 sayılı devlet ihale kanununa 75. maddesi uyarınca tahliye kararı alınmış, hemşehrilerimize de 12.01.2020 tarihinde ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince tebliğ edilmiştir. Söz konusu şahsın işgal ettiği 14 bin 133 metrekare mera arazisinin eski haline getirilmesi bedeli tahakkuk edilmiş ve gerekli tebligat yapılmış olup tebligata dahil belge ve ispatlar da mevcuttur. Bununla birlikte 'devletin paraya ihtiyacı varsa' gibi bir söylemin son derece yanlış olduğunu ifade etmeliyim. 19 yıllık iktidarında AK Parti çiftçiye, hayvancılıkla uğraşan kardeşimize, tarımla uğraşan hemşehrilerimize ne kadar destek verdiği, ne tür fırsatlar sağladığı da gayet aşikardır. Yapılanları görmemek kamuoyunun vicdanını sarsacaktır. Burada değinmek istediğim vatandaşımız kendilerine ait olmadığı araziyi mülki arazileri olarak görüp hak talepleri olmuştur. Bu da kabul edilemez bir durumdur. Özellikle 1983 yılında mera olarak Güneşli Kasabasına tahsis edilen bu arazinin bir şahıs tarafından işgal edilmek suretiyle kullanılması ve bunun sonucunda da masumane ifadelere sığınarak basın kanalıyla dile getirilmesini yadırgadık. Tabi bu durumun Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı tarafından düzenlenen basın açıklaması ortamında gerçekleşmesi de bu olayın ne kadar manidar olduğunun en çarpıcı örneğidir. CHP kirli siyasetine bir yenisini daha eklediğini üzülerek görüyoruz. Biz her zaman çiftçilerimizin hayvancılıkla, tarımla uğraşan, üreten, helal kazancı uğruna alın teri akıtan hemşehrilerimize minnet duyuyor, helalinden bereketli kazançlar diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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