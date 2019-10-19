Başkan Oğuz, muhtarlarla bir araya geldi

19.10.2019 14:34

Urla Belediyesi, "19 Ekim Muhtarlar Günü" kapsamında Urla'da görev yapan muhtarlara yemek düzenledi.



Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, "19 Ekim Muhtarlar Günü" kapsamında yemekli kutlama etkinliğinde muhtarlarla bir araya geldi. Etkinlikleri kapsamında düzenlenen akşam yemeğinde Belediye Başkanı Burak Oğuz ve belediye başkan yardımcıları, muhtarlarla bir arada oturarak görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca, günün anlam ve önemine dair muhtarlara plaket verilerek birlik ve beraberlik mesajları verildi.



Belediye Başkanı Burak Oğuz, "Bizler, halkımız tarafından seçilerek bu makamlara getirildik. Bizleri seçen halkımıza faydalı olmak asli görevlerimizden biridir. Yerel demokrasinin temel taşlarından biri olan muhtarlarımızla şuana kadar hep uyum içinde çalıştık. Bundan sonrada Urla'mız için uyum içinde, birlikte çalışamaya devam edeceğiz. Bu vesile ile Muhtarlarımızın, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlarım" diye konuştu.



Programa ayrıca; Urla Kaymakamı Önder Can, Urla Cumhuriyet Başsavcısı Tuncay Çelik ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Adem Aydoğdu, Urla Belediye Başkan Yardımcıları; Emine Sağlambaş, Yücel Işık, Erhan Kıpkıp katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA