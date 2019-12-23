Başkan Mustafa Işık: "Ata sporumuz güreşi gelecek nesillere taşımalıyız"

23.12.2019 14:31 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:31

Gürsu Belediyesi ve Gürsu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde, Gürsu'nun Şehit Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız anısına düzenlenen Uluslararası Güreş Turnuvası'nda genç sporcular kıyasıya yarıştı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Ata sporlarımızdan güreşin yaşatılarak gelecek nesillere taşınmasına katkı sağlamak hepimizin görevi. Şehit Belediye Başkanımız Cüneyt Yıldız'ın adını taşımasıyla da bizim için değerli olan bu turnuvanın, ata sporumuz olan güreşin gençlerimizin duyarlılığıyla geleceğe taşınmasına katkı sağlamasını diliyorum. Şehit Başkanımızın bize emaneti olan Gürsumuz'un tüm spor dallarının yapılabileceği tesislere sahip olması yönünde önemli hizmetler gerçekleştirdik. Gençlerimizin ve tüm hemşehrilerimizin rahatlıkla tüm spor dallarını yapabileceği önemli tesislerimiz ve spor alanlarımız var artık. Bu tesislerimizde yetişen sporcularımızın ülkemiz ve dünya çapında elde ettikleri başarılar bizleri gururlandırıyor. İlçemize kazandırdıkları başarılar için güreşçilerimizi, antrenörlerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Sporla dolu sağlıklı günler diliyorum" dedi.

Gürsu Kaymakamı Mustafa Koç, Gürsu protokolü, Şehit Başkan Cüneyt Yıldız'ın babası Ahmet Yıldız ve İlçe halkının katılımıyla gerçekleştirilen turnuva heyecanlı anlara sahne oldu.

Kaynak: Bültenler