Başkan Murat Aydın Selin Vurduğu Bozkurt'ta

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinin büyük yıkım ve can kayıplarına yol açtığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine giderek Beykoz Belediyesi ekiplerinin de dahil olduğu arama-kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi, ilçe halkına geçmiş olsun...

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinin büyük yıkım ve can kayıplarına yol açtığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine giderek Beykoz Belediyesi ekiplerinin de dahil olduğu arama-kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi, ilçe halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Batı Karadeniz'de selin vurduğu başta Kastamonu Bozkut olmak üzere, Sinop ve Bartın'da hayatın normale dönmesi için devletin tüm kurumlarıyla arama, kurtarma ve temizlik çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

Sel felaketinin yaşandığı ilk saatlerden itibaren kurduğu kiriz masasıyla afet bölgelerine arama kurtarma ekipleri ve yardımları sevk eden Beykoz Belediyesi, AFAD koordinasyonunda sahada yürütülen çalışmalara destek veriyor.

Beykoz Belediyesi 2 bobcat, 1 adet arazöz, 1 lowbed, 1 kanal temizleme aracı, 1 AFAD aracı, 1 gıda yardım tırı, 1 minibüs, 12 AFAD kurtarma ve 5 temizlik personeli ile 5 iş makinesi operatörü ve 6 şoförle sahada görev yapıyor.

Başkan Murat Aydın: "Yaraları Elele Saracağız"

Sel afetinden en çok etkilenen Bozkurt'ta yoğun şekilde devam eden arama kurtarma ve yardım çalışmalarını incelemek üzere ilçeye giden Başkan Murat Aydın, sahada görev yapan Beykoz Belediyesi ekipleriyle bir araya geldi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Afetzedeleri de ziyaret eden Başkan Murat Aydın, ilçe halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Batı Karadeniz'de felaketin izlerinin devlet ve millet dayanışmasıyla en kısa zamanda silineceğini belirten Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın: "Sel felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren biz de yüreğimiz ve ekiplerimizle buradaydık. Hayatı normale döndürme çalışmalarına dair arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Afetin boyutları maalesef çok büyük ama mücadele azmimiz de büyük. Yaraları inşallah ele ele vererek hızla saracağız" dedi.

Başkan Murat Aydın selde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet yaralılara da acil şifalar diledi.

Kaynak: Habermetre