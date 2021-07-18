Başkan Mahçiçek, " Kurban Bayramımızın Hayırlara Vesile Olmasını Diliyorum"

Başkan Mahçiçek, " Kurban Bayramımızın Hayırlara Vesile Olmasını Diliyorum"Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Mahçiçek, " Kurban Bayramımızın Hayırlara Vesile Olmasını Diliyorum"

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Mahçiçek mesajında, "paylaşmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneğini sergileyeceğimiz Kurban Bayramı'mızın hayırlara, birlik ve beraberliğimize vesile olmasını diliyorum" dedi.

"Kendi Gök Kubbemiz Altında Bu Bayram Saati" dizeleriyle Yahya Kemal'in Süleymaniye'de Bayram Sabahı, şiirinin dörtlüklerini hatırlatanBaşkan Mahçiçek, "Manevi iklimiyle bizleri saran, kaynaştıran ve kucaklaştıran Kurban Bayramına ulaşmanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Milletimizin manevi değerlerinin, sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel, en anlamlı örneklerinin yaşandığı dini bayramlarımız; sevgi, saygı, yardımlaşma ve hoşgörü duygularının güçlenmesine, toplumun birlik ve beraberliğinin pekiştirilmesine ve geleceğe daha da güvenle bakmamıza vesile olan özel günlerdir. Gelin hep birlikte bu bayramı da fırsatlara dönüştürelim. Küslüklerimizi, kırgınlıklarımızı, husumetlerimizi bir kenara bırakıp kardeş olmanın, bir olmanın, hazzını hep birlikte yaşayalım. Bizi biz yapan bu duyguların olmazsa olmazımız olduğunu tüm dünyaya bir kez daha haykıralım.

Bu duygu ve düşüncelerle; Kurban Bayramını en iyi dileklerimle kutlar, tüm insanlığa, ülkemize barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini, yakın coğrafyamız başta olmak üzere yaşanan tüm acıların sona ermesini temenni ederim"dedi.

Kaynak: Habermetre