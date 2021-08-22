Başkan Mahçiçek, "7 Güzel Adamın Şehrine 7. Okulu da Kazandırıyoruz"

Başkan Mahçiçek, "7 Güzel Adamın Şehrine 7. Okulu da Kazandırıyoruz"Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek her zaman eğitimin öncelikleri arasında olduğunu belirtiyor ve bunu icraatlarıyla da gösteriyor.

Başkan Mahçiçek, "7 Güzel Adamın Şehrine 7. Okulu da Kazandırıyoruz"

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek her zaman eğitimin öncelikleri arasında olduğunu belirtiyor ve bunu icraatlarıyla da gösteriyor. Onikişubat Belediyesi'nin en son Tekir'de yapacağı 16 derslikli okul için Vali Ömer Faruk Coşkun ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ile protokol imzalarını attı.

Başkan Mahçiçek, "7 Güzel Adamın Şehrine 7 Okul" diyerek çıktığımız yolda 7. okulumuz olan Tekir Proje İmam Hatip Okulu'nu yapmanın heyecanı, sevinci ve gururu içerisindeyiz. Kırsal mahallelerimizde okullara ulaşım sorunu yaşayan öğrencimiz kalmasın diye yurtlarıyla beraber yaptığımız 5 okulumuzu Milli Eğitim Müdürlüğü'müze teslim etmiştik. "

Valilik binasında Sayın Valimizle bir araya gelen, İl Milli Eğitim Müdürümüz ve Onikişubat Belediye Başkanımız 3 katlı, 16 derslikli okul için prtokol imzalarını attı. Sayın Valimiz Ömer Faruk Coşkun, atılan imzaların hayırlara vesile olmasını diledi.

2. 325 m² alanda 364 öğrenci kapasiteli, laboratuvar, resim-müzik dersliği ve çok amaçlı salondan oluşan okul için inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Kaba inşaatı tamamlanan okulun en kısa zamanda tamamlanması bekleniyor.

Projenin mimarı Başkan Mahçiçek, "yaptığımız projeler içerisinde bizim eğitime ayıracağımız kaynak her şeyden önemli. Çünkü eğitime yapılan harcamalar bu ülkenin geleceğine yapılan harcamalardır. Ülkesine bağlı, iyi yetişmiş insanlar olacak burada okuyan çocuklarımız. Okulumuzda hem orta okul hem lise olacak.

Yarınlarımızı kuracak gençlerimiz olduğu bilinciyle, eğitimle aralarında bir engel kalsın istemiyoruz. Bu sebeple okullarımızı, bilgi ve kültür evlerimizi, üniversite hazırlık ve KPSS kurslarımızı açarak öğrencilerimize hizmet ediyoruz.

Yapacağımız bu okul ile belediyemiz bütçesinden 7 okulu şehrimize kazandırmış olacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Atılan imzalar sonrası iyi dilek temennileri ile program noktalandı.

Kaynak: Habermetre