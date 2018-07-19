Başkan Kutlu Tgf Başkanlar Konseyiyle Bir Araya Geldi

57. Başkanlar Konseyi Toplantısı için Adıyaman'a gelen Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca ve beraberindeki Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca ile 60 civarında cemiyet başkanı ve yönetim kurulu üyesini Belediyesi Meclis Salonunda ağırlandı.

Belediye Başkanı Kutlu, Türkiye'nin birçok ilinden 150'ye yakın gazeteciyi Adıyaman'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette yaptığı konuşmada misafirlerine Adıyaman'ın sosyo-kültürel yapısı hakkında bilgi veren Başkan Kutlu, Adıyaman'ın huzur ve barış kenti olduğuna vurgu yaptı. Adıyamanlıların devletine bağlı bağlı bir millet olduğunu da sözlerine ekleyen Belediye Başkanı Kutlu, "Bölgemizde kimi yerlerde yüzde 90'lara ulaşan elektrikte kayıp-kaçak oranı Adıyaman'da yüzde 7'lerde, vergi ödeme oranı ise yüzde 90'ların üstünde. Adıyamanlılar her zaman devletinin yanında olmuştur. Terörün hiçbir zaman hüküm süremediği ilimizde halkımız hizmetin en iyisine layıktır. Bu kadar güzel insanların bir arada yaşamasından dolayı da Adıyaman huzur ve barış şehri olarak nam salmıştır" diye konuştu.

Organizasyonun gerçekleşmesini sağlayan Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek sözlerini tamamlayan Başkan Kutlu'dan sonra söz alan Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca ise misafirperverliğinden dolayı Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu'ya teşekkür etti.

Konuşmaların ardından çeşitli ikramların yapıldığı gazeteciler cemiyeti başkanları ve yönetim kurulu üyeleri beraberinde getirdikleri hediyeleri Başkan Kutlu'ya takdim etti. - ADIYAMAN