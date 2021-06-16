Başkan Kurt, özel güvenlik görevlilerine teşekkür etti
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Başkan Kurt, özel güvenlik görevlilerine teşekkür etti

Başkan Kurt, özel güvenlik görevlilerine teşekkür etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, pandemi döneminde özveriyle çalışan özel güvenlik personelini makamında ağırlayarak çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, pandemi döneminde özveriyle çalışan özel güvenlik personelini makamında ağırlayarak çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Odunpazarı Belediyesi özel güvenlik personelinin çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, özverili ve başarılı çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek belgelerini takdim etti.

Odunpazarı Belediyesi Özel Güvenlik Birimi daha önce Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından denetimden geçirilmiş ve özel güvenlik noktalarında herhangi eksik ya da hatalı işlem olmadığı raporlanmıştı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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