Başkan Koyuncu, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi

10.02.2020 10:23 | Son Güncelleme: 10.02.2020 10:23

Afyonkarahisar'ın Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, Emirdağ Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.



Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu hafta sonu ziyaretini huzurevine yaptı. Başkan Koyuncu, Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürü Mustafa Gökhan Us, Müdür Yardımcısı Süleyman El ve Emirdağ Orman Şefi Ali Bayındır ile beraber ilçedeki huzurevinde bulunan yaşlılarla bir araya geldi. Huzurevi Müdürü Mustafa Ertürk'den bilgiler alarak huzurevi sakinleri ile sohbet eden Başkan Koyuncu, kurum ihtiyaçları, talep ve istekler doğrultusunda belediye olarak her zaman yanlarında ve destekçileri olacağını dile getirdi. Huzurevi sakinleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti belirtiler. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA