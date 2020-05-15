Başkan Köleoğlu, pazarcı esnafını ziyaret etti Kumluca Belediye Mustafa Köleoğlu, ilçede cuma günleri kurulan pazarı gezerek, hem pazarcı esnafı hem de alışveriş için gelen vatandaşlar sohbet etti.

Kumluca Belediye Mustafa Köleoğlu, ilçede cuma günleri kurulan pazarı gezerek, hem pazarcı esnafı hem de alışveriş için gelen vatandaşlar sohbet etti.

Başkan Köleoğlu, ilçede cuma günleri kurulan halk pazarını ziyaret ederek, pazarcı esnafının sorunlarını ve taleplerini dinledi, taleplerin yerine getirilmesi için ilgili birim müdürlerine talimat verdi.

Her fırsatta farklı meslek guruplarında hizmet veren esnafı ziyaret ederek, yaşanan sıkıntıları ve sorunların çözümü için ortak akıl çalışması yaptıklarını belirten Köleoğlu, yaşanan sıkıntıları birlikçe çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

Pazarcı esnafına yönelik yürütülen çalışmaları ve yapılan yatırımları anlatan Köleoğlu, şunları ifade etti:

"Yerel idareciler olarak her zaman halkımızın yanında olacağız ve sorunların çözümüne katkı sağlayacağız. Malum zor bir süreçten geçiyoruz, bu dönemde şartların daha da iyileştirilmesi ve sorunların çözümü için gayretli bir çalışma yürütüyoruz. Aynı şekilde bu süreçte esnafımızdan, halkımızdan da sürece destek vermelerini, alınacak tedbirlere uymalarını istiyoruz. Güç birliği yaparsak bu süreçten en az zararla çıkarız."

Pazara alışveriş için gelen vatandaşlarla da sohbet eden Köleoğlu, halkın ihtiyaçlarını daha kolay karşılayabilmeleri için pazarı geçen haftadan itibaren haftada iki güne çıkarmaya başladıklarını belirtti.

Köleoğlu ayrıca pazarcı esnafı ve alışveriş gelen vatandaşları sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA