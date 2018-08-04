Başkan Köksoy, Sıcak Asfalt Yol Yapım Öncesi Alt Yapı Çalışmalarını İnceledi

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Kongre Caddesinde devam eden sıcak asfalt yol yapım öncesi sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Köksoy'a Başkan Yardımcısı Uğur Dede eşlik etti.

Esnafla sohbet eden Başkan Köksoy, çalışmaların en kısa zamanda tamamlanması için çaba göstereceklerini kaydetti. - ARDAHAN