Başkan Köksoy Ankara'da Ziyaretlerde Bulundu

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, AK Parti Ardahan Milletvekili Prof. Dr. Orhan Atalay ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'u makamında ziyaret etti.

Milletvekili Prof. Dr. Orhan Atalay ile Belediye Başkanı Faruk Köksoy, ziyarette Ardahan Kalesi'nin etrafının açılıp Kale Kura Nehri ve Aziziye Kışlası'nı içeren Ardahan Kültür Külliyesi projesini Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'a sundu.

Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ankara'da daha sonra Ardahanlı Metin Özer ve Orhan Özer'in açtıkları "Liman Kitap" evini ziyaret etti.

Kitapevinin kitap okumayı teşvik eden, sevdiren bir tasarıma sahip olduğunu belirten Başkan Köksoy, "Yeni okuyuculara ve tüm kitap dostlarına hayırlı olması dileğinde bulunarak, böyle mükemmel bir kültür mekanını hizmete açtıkları için hemşerilerimi kutluyorum" dedi. - ARDAHAN