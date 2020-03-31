Başkan Kocaman kontrol noktasında moral verdi
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Mustafa Kocaman, Uzunçiftlik, Kartepe, Polis, Yaşam

Başkan Kocaman kontrol noktasında moral verdi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Uzunçiftlik mevkiinde bulunan polis kontrol noktasında yapılan çalışmaları yakından takip ederek, görevlilere ve seyahat etmek zorunda olan vatandaşlara moral verdi.

31.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:26
Başkan Kocaman kontrol noktasında moral verdi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Uzunçiftlik mevkiinde bulunan polis kontrol noktasında yapılan çalışmaları yakından takip ederek, görevlilere ve seyahat etmek zorunda olan vatandaşlara moral verdi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın talimatı ile ilçede korona virüsle mücadele çalışmaları gece gündüz devam ediyor. Başkan Kocaman çalışmaların yanı sıra, virüsle mücadele eden ekiplere de destek veriyor. Başkan Kocaman, son olarak Kartepe ilçesindeki kontrol noktasını ziyaret etti. Kocaman, Uzunçiftlik mevkinde oluşturulan kontrol noktasında önlemleri yakından takip etti. Tedbirler noktasında yetkililerden bilgi alan Belediye Başkanı Kocaman, zorunlu olmadıkça vatandaşların evlerinden çıkmamaları gerektiğini belirtti.

Kontrol noktasında vatandaşlar ve görevlilere moral veren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Yol Kontrol Noktalarında gerçekleştirilen rutin denetimlerin yanında yeni tip korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Kartepemiz'de hemşehrilerimizin ve yolcularımızın ateşi temassız ateş ölçer cihazlarla ölçülüyor. Bizim sağlığımız için gecesini gündüzüne katan güvenlik güçlerimize ve diğer tüm çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Bugünleri de birlik ve beraberlik içinde atlatacağız. Dayanışma gücünü yine dünyaya göstereceğiz. Panik yapmadan, tedbirleri gevşetmeden dikkatli olmaya devam ediyoruz. Moralimizi yüksek tutmak, sağlıklı beslenebilmek bu kritik süreçte çok önemli" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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