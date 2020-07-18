Başkan Kocaman, Ataevler Köprüsü'nde inceledi
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Başkan Kocaman, Ataevler Köprüsü'nde inceledi

Kartepe Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Kocaman, Ataevler Mahallesi'nde yapımı devam eden köprü inşaatında incelemelerde bulundu.

Başkan Kocaman, Ataevler Köprüsü'nde inceledi
18.07.2020 12:10 | Son Güncelleme: 18.07.2020 12:37

Kartepe Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Kocaman, Ataevler Mahallesi'nde yapımı devam eden köprü inşaatında incelemelerde bulundu.

Kartepe Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Kocaman, Ataevler Mahallesi'nde hemşehrileriyle bir araya geldi. Başkan Kocaman, beraberinde başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve Ataevler Mahalle Muhtarı Neslihan Serim ile birlikte, Ataevler ile Sarımeşe'yi birbirine bağlayacak, pek çok yerleşim biriminin Kent Meydanı'na ulaşmasını kolaylaştıracak köprülü kavşak inşaatını yerinde inceledi. İnceleme sonrasında açıklama yapan Başkan Kocaman, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'ın çalışmaları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'nun talimatları ile Kent Meydanı ana bağlantı yollarından olan Ataevler Köprüsü, kaldığı yerden devam ediyor. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Yaya ve araç geçişinin sağlanacağı köprü, 2 şerit halinde 12 metre genişlik, 450 metre uzunluğunda planlanıyor. 8 beton ayak ile 7 açıklı olarak planlanan köprü, tren yolunun üzerinden bağlantıyı sağlayacak. Kartepe Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Kocaman, Ataevler Mahallesi köprü inşaatı incelemesi sonrasında Mahalle Muhtarı Neslihan Serim ile bir araya gelerek, devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında istişarede bulundu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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