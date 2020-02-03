Başkan Kılınç, turizm temsilcileriyle Adıyaman'ı konuştu

03.02.2020 16:21 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:26

Adıyaman'da turizmin gelişmesi için büyük çaba sarf eden Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, dünyanın en önemli turizm fuarları arasında gösterilen Emitt Fuarına katılarak turizm temsilcileriyle görüşüp, Adıyaman'ın tur programlarına dahil edilmesi için görüş alışverişinde bulundu.



Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İstanbul'da gerçekleştirilen ve dünyanın sayılı turizm fuarları arasında gösterilen Emitt Fuarına katılarak, Adıyaman'ın turizm pastasından hak ettiği payı alabilmesi için turizm sektörü temsilcileriyle çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. Fuarda, bir yandan Adıyaman'ın en iyi şekilde tanıtılması için Adıyaman Valiliği öncülüğünde açılan stantta misafirleri ağırlayıp Adıyaman'ın güzelliklerini anlatan Başkan Kılınç, diğer taraftan da fuara katılan ülkenin saygın turizm temsilcileriyle bir araya gelip Adıyaman'ın zenginliklerinin daha geniş kitlelere tanıtılması için Adıyaman'ın tur programlarına dahil edilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Konu ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, Nemrut Dağı, Perre Antik Kenti, Karakuş Tümülüsü, Arsemia Antik Kenti, Eski Kahta Kalesi ve Sahabe Safvan Bin Muattal Hazretlerinin kabrine ev sahipliği yapan Adıyaman'ın sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerin daha geniş kitleler tarafından görülüp, bilinmesi için çeşitli temaslarda bulunduklarını dile getirdi.



Başkan Kılınç, "Büyük bir turizm potansiyeline sahip olan Adıyaman'ın bu zenginliklerinin tüm dünyaya tanıtılması için turizm temsilcilerimizle bazı görüşmeler gerçekleştirdik. Amacımız, ilimize gelen turist sayısını kat be kat arttırmak. Bunun için Adıyaman Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA