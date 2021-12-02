Başkan Kılınç dualarla toprağa verildi

MALAZGİRT, MUŞ (İHA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde S.S. Malazgirt Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Abdullah Kılınç dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Malazgirt ilçesinin sevilen, saygın isimlerinden S.S. Malazgirt Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Abdullah Kılınç, dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle Malazgirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Başkan Kılınç, yaşama veda etti.

Kılınç'ın cenazesi, Malazgirt Şehitlik Aile Kabristanlığında kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde toprağa verildi. - MUŞ