Başkan Kılıç'tan Vali Memiş'e Ziyaret

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, Erzurum Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.

Kısa bir süre önce Erzurum Valiliği görevine atanan Memiş'i tebrik edip, yeni görevinde başarılar dileyen Kılıç, çiçeği burnunda valiyi Çat İslam Eserleri Müzesi'nin 22 Aralık'ta yapılacak olan açılışına da davet etti.

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, beraberinde CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz'la birlikte Erzurum Valisi Okay Memiş'i ziyaret etti. Gümüşhane'den Erzurum'a atanan Vali Memiş'i 'hayırlı olsun' dileklerini ileten Başkan Kılıç, Çat ilçesi hakkında bilgilendirdiği Vali Memiş'e İslam Eserleri Müzesi'nin açılış davetiyesini ise, elleriyle takdim etti.

Başkan Kılıç, "Erzurum'da göreve yeni başlayan Sayın Valimize 'hoş geldiniz' demek ve yeni görevinde başarılar dilemek amacıyla gerçekleştirdiğimiz ziyarette, kendilerine ilçemiz hakkında bilgiler de aktardık. İlçemizde İslam Eserleri Müzesi yaptığımızı ve açılışını da 22 Aralık'ta gerçekleştireceğimizi ifade ederek, Valimizi de açılışımıza özel olarak davet ettik" dedi. - ERZURUM