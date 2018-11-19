Başkan Kılıç'tan Mevlid Kandili Mesajı

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, Mevlid Kandili dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Kılıç mesajında, kandillerin Müslümanlar için ulvi ve bir o kadar da müstesna zaman dilimlerinden olduğunu belirterek, "Mevlid Kandili ki; Sevgili Peygamberimizin yeryüzünü şereflendirmesinin sene-i devriyesidir. Bu gün alemler için müjdedir, kurtuluşun nuru ve ışığıdır" ifadelerini kullandı.

Başkan Kılıç, mesajında şunları kaydetti: "Pazartesi gününü Salı'ya bağlayacak olan gecede idrak edeceğimiz Mevlid Kandili, rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı mukaddes bir zaman dilimidir.

"Peygamberimizin doğum günü olan Mevlid Kandili'ni birlikte yaşamanın mutluluğu içerisindeyiz. Hz. Peygamberimiz, tüm insanlığa bir kurtuluş ve diriliş çağrısı yapmıştır. Bu geceyi kutlarken peygamberimizi daha iyi anlamak gerekmektedir. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) sadece bir kavme veya millete değil, bütün insanlığa peygamber olarak gönderilmiştir. O'na iman etmenin, O'nun ümmeti olmanın ve O'nu sevmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Ümit ediyor ve diliyoruz ki; bir kez daha idrak edecek olmaktan büyük bir mutluluk ve haz duyduğumuz Mevlid Kandili, birliğimize, beraberliğimize, huzur ve kardeşliğimize vesile olsun. Tüm hemşerilerimizin ve İslam aleminin kandilini tebrik ederim" dedi. - ERZURUM