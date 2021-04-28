Başkan Kılıç'ın sosyal medyadan gerçekleştirdiği çekiliş hediyeleri sahiplerini buldu
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Başkan Kılıç'ın sosyal medyadan gerçekleştirdiği çekiliş hediyeleri sahiplerini buldu

Başkan Kılıç'ın sosyal medyadan gerçekleştirdiği çekiliş hediyeleri sahiplerini buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, şahsi sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği kitap çekilişi sonrasında kazananların kitaplarını teslim etti.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, şahsi sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği kitap çekilişi sonrasında kazananların kitaplarını teslim etti.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, şahsi sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği kitap çekilişi sonrasında kazananların kitaplarını teslim etti. Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından "Kitap okumayı seven kardeşlerimize Ramazan ayında okumaları için üç kitap seçtim. Bu yazıyı Pazartesi akşamına kadar paylaşan yapan 20 kardeşimize görseldeki 3 kitabı hediye edeceğim. Çekiliş sonucunda kitapları kazanacak kardeşlerime şimdiden keyifli okumalar diliyorum" paylaşımında bulunan Başkan Kılıç, paylaşım süresinin dolmasının ardından çekiliş sonucunu paylaştı. Başkan Kılıç, katılımın yoğun olmasından dolayı kitapların hediye edileceği kişi sayısını 20'den 60'a çıkardığını ifade etti. Başkan Kılıç, "Çekilişimizi şehrimizden kazanan kardeşlerimizin kitaplarını kendilerini misafir ederek teslim ettik. 17 farklı şehirdeki kardeşlerimizin kitaplarını da kargo ile ulaştırıyoruz. Gençlerimize keyifli okumalar diliyorum" paylaşımında bulundu. - SAKARYA

Başkan Kılıç'ın sosyal medyadan gerçekleştirdiği çekiliş hediyeleri sahiplerini buldu
Başkan Kılıç'ın sosyal medyadan gerçekleştirdiği çekiliş hediyeleri sahiplerini buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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