Başkan Kılıç: "Erenler'imize değer katacak projeler için çalışmaya devam ediyoruz"

Erenler Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısında konuşan Başkan Fevzi Kılıç, "Erenler'imize değer katacak projeler için tüm gücümüz ve gayretimiz ile çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Erenler Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısında konuşan Başkan Fevzi Kılıç, "Erenler'imize değer katacak projeler için tüm gücümüz ve gayretimiz ile çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Erenler Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Fevzi Kılıç başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleşti. Gündem dışı konuşmalar ile başlayan meclis toplantısı devamında 4 gündem maddesinin karara bağlanması ile tamamlandı. Gündem dışı konuşmalar kısmında Milliyetçi Hareket Partisi adına söz alan Meclis Üyesi Tarık Taş, sözlerine İsrail'i kınayarak başladı. Tarık Taş sözlerinin devamında "İlçemizdeki çalışmaları yakından takip ediyoruz. Güzel çalışmalar gerçekleşiyor" dedi.

Gündem dışı konuşmalar kısmının ardından konuşan Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, "Öncelikle her birinizin Ramazan Bayramını en içten dileklerim ile tebrik ediyorum. Bayram süresince ve öncesinde başlayan sokağa çıkma kısıtlamalarının yaşandığı günlerde ilçemiz genelinde kıymetli büyüklerimiz olan yaşlı vatandaşlarımızı ziyaret ederek kendilerini yalnız bırakmadık" diye konuştu.

Başkan Kılıç, "Ramazan ayının son günlerinde ve bayram da Filistin de devam eden olaylar hepimizi derinden üzdü. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ında ifade ettiği gibi İsrail bir terör devletidir. Mescid-i Aksa'yı yalnız bırakmayacağız, Kudüs halkını terk etmeyeceğiz. Allah Siyonist İsrail'i Kahhar ismin ile perişan eylesin inşallah" şeklinde konuştu.

Başkan Kılıç, "Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbir ve önlemler doğrultusunda zabıta müdürlüğü ekiplerimiz, emniyet güçlerimiz ile birlik içerisinde hareket ederek yetki alanlarımız dahilinde ki yerlerde kontrol ve denetimlerini gerçekleştirdi. Bizde Kaymakamımız Sayın Necip Çakmak ve İlçe Emniyet Müdürümüz Taner Tuncer ile zaman zaman denetimlere eşlik ettik. Duamız ülkemizin tüm dünyada hayatı durma noktasına getiren bu salgından kurtulması. Fen İşleri Müdürlüğümüzün hizmetlerinde kullanılmak üzere üç adet çift kabinli kamyonet, Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün hizmetlerinde kullanılmak üzere ise üç adet tek kabin ile bir adet çift kabin kamyoneti gerçekleşen ihale sonrasında teslim aldık. İnşallah kısa süre içerisinde damperli kamyon ve damperli çöp kamyonu alacağız. Vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunabilmek için saha araçlarımızın sayısını arttırmaya ve araçları yenilemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kılıç, "Geçmiş yıllarda yaz aylarında sinek, sivrisinek ve haşerelere yönelik ilaçlama çalışması belediyemiz tarafından ihaleye çıkarılıyor ve özel şirketlere yaptırılıyordu. Bu konuda bu yıldan itibaren geçerli olmak üzere bir karar aldık; sinek, sivrisinek ve haşerelere yönelik ilaçlama çalışmalarını Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün bünyesinde çalışan mesai arkadaşlarımız belediyemizin bünyesindeki araçlar ile gerçekleştirecek. Hem ciddi manada tasarruf elde etmiş olacağız hem de yaz aylarında halk sağlığının korunması ve vatandaşların rahat bir yaz dönemi geçirmesi için daha etkili çalışmış olacağız" dedi.

Başkan Kılıç, "2020 yılında başlattığımız alt ve üst yapı çalışmaları hız kesmeden devam edecek. Aynı zamanda kırsal mahallelerimizde sürdürdüğümüz doğalgaz çalışması da sürecek. Gerçekleşecek çalışmaların Erenler'imiz için hayırlı olmasını diliyorum. Erenler'imize değer katacak projeler için tüm gücümüz ve gayretimiz ile çalışmalarımıza devam ediyoruz Erenler için kesmeden devam" şeklinde konuştu. Meclis Toplantısının 2. Oturumu 21 Mayıs Cuma Günü saat 11.00 de Belediye Meclis Salonunda gerçekleşecek. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı