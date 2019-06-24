Başkan Kılıç, Çetinkaya Köprüsü çalışmalarını inceledi

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, restorasyon çalışmaları devam eden Çetinkaya Köprüsü'nde incelemelerde bulundu.

Kılıç, Karayolları 7. Bölge Müdürü Murat Gönenli, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Tokgöz, Şaban Hüryaşar ve teknik ekiple restorasyon çalışmalarını inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bafra için tarihi öneme sahip, ilçenin simgesi Çetinkaya Köprüsü'nün restorasyon çalışmalarının devam ettiğini aktaran Kılıç, "Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan en uzun betonarme köprü özelliği olan, tarihi eser tescilli 7 kemerli Çetinkaya Köprüsü, yıllardır bakım ve onarım bekliyordu. 2019 Mart ayında Karayolları Bölge Müdürlüğü ile gerçekleştirdiğimiz istişareler sonucunda köprümüzün restorasyon işleminin Karayolları Bölge Müdürlüğü, ışıklandırmalarının belediyemiz tarafından yapılması kararını almıştık." dedi.

Hassasiyetle yürütülen restorasyon işleminden sonra Çetinkaya Köprüsü'nün gözlere ve gönüllere hitap edeceğini dile getiren Kılıç, "Geçmişten bugüne sünnet ve düğün konvoyları ile insanlarımızın anılarında yeri olan, türkülere konu olmuş Çetinkaya Köprümüz, inşallah güzel bir görünüme kavuşacak. Karayolları tarafından ekim ayında tamamlanması planlanan restorasyon çalışmaları sonrasında da belediye olarak güzel bir aydınlatma ile tarihi köprümüzü ışıklandırarak tekrar halkımızın hizmetine sunacağız." diye konuştu.

Kılıç, Gönenli ile çalışmaları yürüten ekibe ve emeği olanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA