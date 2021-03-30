Başkan Kılca: "Bir vatandaşın daha trafik kazasından hayatını kaybetmesini istemiyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Kılca: "Bir vatandaşın daha trafik kazasından hayatını kaybetmesini istemiyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Kılca: 'Bir vatandaşın daha trafik kazasından hayatını kaybetmesini istemiyoruz'

İçişleri Bakanlığı'nın trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için 81 ilde yürüttüğü "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Konya'nın merkez Karatay ilçesindeki yaya geçitlerine kırmızı çizgi çizildi.

İçişleri Bakanlığı'nın trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için 81 ilde yürüttüğü "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Konya'nın merkez Karatay ilçesindeki yaya geçitlerine kırmızı çizgi çizildi. Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Bu tür proje ve uygulamalarla yaya ile sürücü güvenliğini hep birlikte arttıracağız" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde yürütülen "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" uygulamasına Karatay Belediyesi de destek verdi. Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla Karatay'da araç ve yaya yoğunluğunun fazla olduğu cadde ve sokaklardaki yaya geçitlerine kırmızı çizgi çizildi. İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye genelinde hayata geçirdiği söz konusu proje kapsamında Karatay Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi önünde de bir program gerçekleştirildi. Etkinliğe Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay İlçe Emniyet Müdürü Hikmet Demirci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar ile ilçe mülki erkanı, okul önündeki yaya geçidini kırmızıya boyarken sürücülere de broşür dağıtarak onları yaya önceliği konusunda bilgilendirdi.

"Karatay'da yayalar kırmızı çizgimiz"

"Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" uygulamasına sonuna kadar destek verdiklerini dile getiren Başkan Hasan Kılca, yayalara öncelik tanınmasına dikkat çekilen uygulamanın önemli olduğuna vurgu yaptı. Hasan Kılca İçişleri Bakanlığı'nın özellikle trafik kazalarının önlenmesiyle ilgili olarak çok önemli çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Bizler de Karatay'da yaya önceliği ile alakalı farkındalığın daha fazla artmasını arzu ediyoruz. Bu kapsamda da ilçemiz genelindeki yaya geçitlerinde özellikle de okulların önlerindeki geçitlere kırımızı çizgi çizdik. 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' diyoruz. İnşallah bu tür proje ve uygulamalarla yaya ile sürücü güvenliğini hep birlikte artıracağız. Araç sürücülerimizin yaya geçitlerinde daha dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Zira trafikte yaşanan her türlü olumsuz durum, hepimizin canını yakmaktadır. Bu anlamda yayalara yol verelim. Bir vatandaşımızın trafik kazasında hayatını kaybetmesi veya zarar görmesini istemiyoruz. Dolayısıyla hep birlikte trafik kurallarına uyalım diyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

Başkan Kılca: 'Bir vatandaşın daha trafik kazasından hayatını kaybetmesini istemiyoruz'
Başkan Kılca: 'Bir vatandaşın daha trafik kazasından hayatını kaybetmesini istemiyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ İhsan Yavuz Devlet Bahçeli Ali İhsan Yavuz Binali Yıldırım
Magazin Esra Erol Hande Erçel Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Caner Erkin Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kokain Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Kılca: "Bir vatandaşın daha trafik kazasından hayatını kaybetmesini istemiyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 18:16:41. #1.14#
title