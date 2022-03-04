Başkan Kibar: "Fatsa'yı sporun merkezi haline dönüştürmek için söz verdik"

FATSA, ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde spor altyapısını güçlendirmek amacıyla yatırımlar sürüyor. Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, ilçede spor yatırımları hayata geçirdiklerini söyledi.

İlçenin spor altyapısını güçlendirmek adına yatırımlarını sürdüren Fatsa Belediyesi, 13 spor tesisinden biri olan, Dolunay Mahallesi Durukent Sokak'ta 7 bin 700 metrekare alan üzerine inşa edilen kapalı yarı olimpik yüzme havuzu tesisinin temel beton dökümünü gerçekleştirdi. Gençlere yapılan yatırımın her alanda başarılarla sonuçlandığını, kentin spor altyapısını güçlendirmek amacıyla önemli projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Fatsa'yı tesisleşme hamlesiyle futboldan yüzmeye, voleyboldan basketbola, birbirinden güzel ve kullanışlı tesislere kavuşturacaklarını söyledi.

Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, güçlü sanayisi ve gelişmiş ekonomisiyle Fatsa'nın, genç nüfusuyla pek çok alanda olduğu gibi sportif alanda da büyük bir potansiyeli bünyesinde barındırdığını söyledi. Başkan Kibar, "Sporla büyüyen bir gençlik yetiştirmek arzusuyla ilçemizi sporun merkezi haline dönüştürmek için söz verdiğimiz yatırımlarımızı tek tek hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda yarı olimpik yüzme havuzunun yanı sıra, sentetik çim yüzeyli 6 adet halı saha, 6 adet basketbol ve voleybol sahası olmak üzere toplam 13 eserden oluşan spor tesisimizi, dinamik ve genç bir nüfusa sahip ilçemizin gençlerine armağan edeceğiz. Dolunay Mahallesi Durukent Sokak'ta 7 bin 700 metrekare alanda yapımı devam eden kapalı yarı olimpik yüzme havuzu tesisimizin temel betonunu döktük. Kapalı yarı olimpik yüzme havuzu projemizle, yüzme sporunu yaygınlaştırmak, gençlerimizi, çocuklarımızı yüzme sporu ile daha iyi ortamlarda buluşturabilmek, ulusal ve uluslararası boyutta şehrimizi başarılarla temsil edecek sporcular yetiştirmek için tüm enerjimizle çalışıyoruz" dedi. - ORDU