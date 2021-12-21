Başkan Kibar: "Fatsa, gençlik ve spor yatırımlarıyla spor kenti unvanına kavuşuyor"

ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, ilçenin gençlik ve spor yatırımları ile sor kenti unvanına kavuşacağını belirterek, "İl tipi gençlik merkezi, 500 seyirci kapasiteli sentetik çim saha, daha önceden belde olan mahallelerimizde basket sahası ve küçük halı sahalar olmak üzere 12 tane spor tesisini yatırım programına aldırdık" ifadelerine yer verdi.

Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Kariyer Günleri' programının 3'üncü buluşmasını, Fatsa Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirdi. Fatsa'nın, gençlik ve spor yatırımlarıyla spor kenti olma hedefine ilerlediğini kaydeden Başkan İbrahim Etem Kibar, "Geleceğimiz, yarınlarımızın umudu siz gençlerimizin sosyal anlamda daha da gelişmesi, sporun tabana yayılması, daha fazla çocuğumuzun ve gencimizin sportif faaliyetlerden faydalanması için önemli adımlar attık. İl tipi gençlik merkezi, 500 seyirci kapasiteli sentetik çim saha, daha önceden belde olan mahallelerimizde basket sahası ve küçük halı sahalar olmak üzere 12 tane spor tesisini yatırım programına aldırdık. Ayrıca 1 tane de yarı olimpik yüzme havuzu yatırım programına eklendi. 1 adet yarı olimpik yüzme havuzu, 5 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası, basketbol sahasının ihalesini inşallah yeni yılda ocak ayında yapıyoruz" dedi.

Bir öğrencinin sorusu üzerine, okuldaki halı sahanın modern bir şekilde yapılarak yaz ayına yetiştirileceğinin ifade eden Başkan Kibar, "Çocukluk ve gençlik dönemlerimize bu halı sahada çok top oynardık. Onarımını yaparak modernizasyonunu sağlayacağımız halı sahayı yaz ayına yetiştireceğiz. Açılışını da birlikte yapacağımız maçla birlikte gerçekleştiririz" ifadelerine yer verdi.

Kariyer Günleri söyleşisinin sonunda Fatsa Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ömer Yahşi, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar'a buket ve okulun formasını hediye etti. - ORDU