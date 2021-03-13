Başkan Kayda, Sarıpınar mahallesinde talepleri dinledi
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Başkan Kayda, Sarıpınar mahallesinde talepleri dinledi

13.03.2021 10:19 | Son Güncelleme: 13.03.2021 10:41
Başkan Kayda, Sarıpınar mahallesinde talepleri dinledi

Geçtiğimiz haftalarda kırsal mahalleleri gezerek talepleri yerinde dinleyen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, bu kez ilçenin merkez mahallesi olan Sarıpınar Mahallesini ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi.

Geçtiğimiz haftalarda kırsal mahalleleri gezerek talepleri yerinde dinleyen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, bu kez ilçenin merkez mahallesi olan Sarıpınar Mahallesini ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi.

Sarıpınar Mahallesini ziyaret ederek mahalle sakinleri ve muhtar Öner Karabulut ile bir araya gelen Başkan Kayda, vatandaşlarla kahve toplantısı yaparak talepleri dinledi. Mahalle ziyaretleri ile sorunları yerinde tespit ettiklerini ifade eden Başkan Kayda, "İlçe merkezinde bulunan mahallelerimizi hafta içi mesaimizde ziyaret edeceğiz. İlk ziyaretimizi Sarıpınar Mahallemize yaptık, programımız tüm mahalleler ile devam edecek." dedi.

Salihli Belediyesi'nin sorumluluk alanında bulunan 102 mahalleye sosyal belediyeciliğin gereği olarak hizmet verdiklerini belirten Başkan Kayda, mahalle sakinlerine yapılan hizmetleri anlattı. Sarıpınar Mahallesinde vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Kayda, kendisine iletilen tüm taleplerin yerine getirileceğini söyledi. Muhtar Karabulut ve mahalle sakinleri ile incelemelerde bulunan Başkan Kayda, "Başkan yardımcılarım ve müdürlerim ile birlikte mahallelerimizi ziyaret ederek hemşehrilerimiz ile bir araya geliyoruz. Muhtarlarımız ve vatandaşlarımız ile sohbet ederek mahallelerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor ve yaptığımız hizmetleri denetliyoruz. Kırsalda ve ilçe merkezinde çalışmalarımız hız kesmeden sürecek." diye konuştu.

Ülke genelinde pandemi nedeniyle çok zorlu bir süreç yaşandığını ifade eden Başkan Kayda, mahalledeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere gıda paketlerini muhtar Öner Karabulut'a teslim etti. Sarıpınar Mahallesindeki Uğur Kiremit İlk ve Ortaokulunu da ziyaret eden Başkan Kayda, yeniden ders başı yapan öğrencilere başarılar, Okul Müdürü Naci Bal ve öğretmenlere kolaylıklar diledi.

Ziyarete, Başkan Kayda'nın yanı sıra Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, İbrahim Karaca ve Mahmut Süreyya Karaoğlu ile belediye daire müdürleri de katıldı. - MANİSA

Başkan Kayda, Sarıpınar mahallesinde talepleri dinledi
Başkan Kayda, Sarıpınar mahallesinde talepleri dinledi
Başkan Kayda, Sarıpınar mahallesinde talepleri dinledi
Başkan Kayda, Sarıpınar mahallesinde talepleri dinledi
Başkan Kayda, Sarıpınar mahallesinde talepleri dinledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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