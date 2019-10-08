Başkan Kayda: "Salihli'ye fakülte kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

08.10.2019 17:26

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Celal Bayar Üniversitesine (MCBÜ) bağlı yükseköğretim kurumlarının bulunduğu Salihli Beş Eylül Yerleşkesini' ziyaret ederek Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine dekan olarak atanan Prof. Dr. Mahmut Karğın ile Salihli Meslek Yüksek Okuluna müdür olarak atanan Doç. Dr. Cihangir Alaca'ya yeni görevlerinde başarılar diledi.



İlk ziyareti Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine gerçekleştiren Başkan Kayda, Dekan Karğın ile Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Doğan Bakırtaş ve Doç. Dr. Süleyman Emre Özcan ile fakülte sekreteri Fuat Aydın'a yeni görevlerinde başarılar diledi. Eğitimci bir belediye başkanı olarak Salihli'ye fakülte kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Başkan Kayda, "Tarımı, sanayisi ve sağlık sektörü ile bölgede söz sahibi olan Salihli'mize, eğitim alanında da fakülte kazandırarak büyük bir atılım yaptık. Eğitime verdiğimiz destekler devam edecek" dedi.



Salihli'de fakülte açılmasının üniversiteye giden yolda önemli bir adım olduğunu söyleyen Dekan Karğın, ziyaretlerinden dolayı Başkan Kayda ile ekibine teşekkür etti.



Salihli Meslek Yüksek Okulunu da ziyaret eden Başkan Kayda, Müdür Alaca ile Müdür Yardımcıları Ekrem Yılmaz ve Ahmet Tosun ile MYO Sekreteri Uğur Akyol'a yeni görevlerinde başarılar diledi. Başkan Kayda, Salihli Belediyesi tarafından eğitim kurumlarına işbirliği içerisinde desteklerin süreceğini söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Müdür Alaca, Başkan Kayda ile ekibine teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.



Ziyarete, belediye başkan yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca eşlik etti. - MANİSA

Kaynak: İHA