Başkan Kayda, muhtarları ağırladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Kayda, muhtarları ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Kayda, muhtarları ağırladı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Türkiye Muhtarlar Derneği Salihli Şube Başkanlığına aday olduğunu açıklayan Sarıpınar Mahalle Muhtarı Öner Karabulut ve ekibini makamında ağırladı.

ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın
ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Türkiye Muhtarlar Derneği Salihli Şube Başkanlığına aday olduğunu açıklayan Sarıpınar Mahalle Muhtarı Öner Karabulut ve ekibini makamında ağırladı.

Ziyarette Muhtar Karabulut'un ekibinde yer alan Yeşilkavak Mahalle Muhtarı Yılmaz Özsoy, Kapancı Mahalle Muhtarı Ali Ortayol, Mevlütlü Mahalle Muhtarı Emir Ali Güler, Damatlı Mahalle Muhtarı Muharrem Öziş, Keli Mahalle Muhtarı Ali Teker, Atatürk Mahalle Muhtarı Orhan Çoban, Çaypınar Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz, Hacıhıdır Mahalle Muhtarı Mahmut Akkuzu, Yılmaz Mahalle Muhtarı İrfan Ağım, Çelikli Mahalle Muhtarı Erol Akça, Burhan Mahalle Muhtarı Yahya Akkol ve Kurttutan Mahalle Muhtarı Süleyman Kaya yer aldı.

Karabulut ve ekibine çıktıkları yolda başarılar dileyen Başkan Kayda "Muhtarlarımız bizim mahallelerdeki gözümüz, kulağımız, sesimiz, elimiz, ayağımızdır" dedi.

"Ben değil, biz anlayışı hakim olacak"

Uzun zamandır muhtarlarla yaptığı istişareler sonrası Muhtarlar Derneğine aday olduğunu belirten Öner Karabulut ise "Salihli Muhtarlar Derneği'nin daha aktif, katılımcı, ilçemize ve muhtarlarımıza hizmet etme konusunda üst düzey temsil kabiliyeti olma noktasında, birleştirici, çalışmaları ile örnek olan, ben değil biz anlayışının hakim olacağı samimi bir yönetim anlayışı ile yeni bir dönem açarak, daha başarılı bir çalışma gayretinde olacağız" dedi. - MANİSA

Başkan Kayda, muhtarları ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mahir Ünal Süleyman Soylu Binali Yıldırım Ali İhsan Yavuz
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Kaan Yıldırım Burcu Biricik
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Alanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Kayda, muhtarları ağırladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 15:46:54. #1.16#
title