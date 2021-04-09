Başkan Kayda, maaş ve promosyon için protokol imzaladı
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Başkan Kayda, maaş ve promosyon için protokol imzaladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Kayda, maaş ve promosyon için protokol imzaladı

Salihli Belediyesi, Belediye Personel A. Ş. bünyesinde görev yapan işçilerin maaş ve promosyon ödemeleri için protokol imzaladı.

Salihli Belediyesi, Belediye Personel A. Ş. bünyesinde görev yapan işçilerin maaş ve promosyon ödemeleri için protokol imzaladı. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "İmzaladığımız protokolün mesai arkadaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Başkanlık makamında gerçekleşen, Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Kenan Develi'nin de katıldığı törende, Belediye Başkanı Zeki Kayda ile yeni anlaşma yapılan bankanın Salihli Şube Müdürü Erhan Eren, Salihli Belediyesi Personel A. Ş. bünyesinde görev yapan işçilerin maaş ve promosyon ödemelerini kapsayan protokolü imzaladı. İmzalanan protokole göre, Salihli Belediyesi Personel A. Ş. bünyesinde çalışan 674 işçinin maaş ve promosyon ödemeleri 3 yıl süreyle aynı bankadan yapılacak.

İmza töreninde konuşan Başkan Kayda, "Belediyemiz Personel A. Ş. bünyesinde çalışan 674 mesai arkadaşımızın, maaşlarını 3 yıl süreyle başka bir bankadan almalarıyla ilgili protokolü imzaladık. İmzaladığımız yeni protokolümüzün mesai arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diler, ödenecek olan promosyonları güle güle kullanmalarını temenni ederim. Salihli Belediyesi olarak biz büyük bir aileyiz" dedi. - MANİSA

Başkan Kayda, maaş ve promosyon için protokol imzaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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