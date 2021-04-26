Başkan Kayda, 4 mahalleyi ziyaret etti
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Başkan Kayda, 4 mahalleyi ziyaret etti

Başkan Kayda, 4 mahalleyi ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kırdamları, Gökçeköy, Karasavcı ve Yağbasan mahallelerini ziyaret ederek mahalle sakinleri ve muhtarlar ile bir araya geldi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kırdamları, Gökçeköy, Karasavcı ve Yağbasan mahallelerini ziyaret ederek mahalle sakinleri ve muhtarlar ile bir araya geldi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda Kırdamları, Gökçeköy, Karasavcı ve Yağbasan mahallelerini ziyaret etti. Muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kayda kendisine iletilen talepleri yerinde dinledi. Mahalle ziyaretlerinde yapılan hizmetleri ve ihtiyaç duyulan eksiklikleri yerinde gördüklerini belirten Başkan Kayda, muhtarlar ve vatandaşlar tarafından kendisine iletilen tüm taleplerin yerine getirileceğini söyledi.

Kırsal mahallelere verdikleri hizmetlerin sürdüğünü ifade eden Başkan Kayda, "Geleneksel hale getirdiğimiz hafta sonu programımızda, Başkan yardımcım ve müdürlerim ile birlikte mahallelerimizi ziyaret ederek hemşehrilerimiz ile buluşuyoruz. Mahalle ziyaretlerimizde hem talepleri dinliyor hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere gıda paketlerini muhtarlarımıza teslim ediyoruz. Belediye olarak Ramazan ayı dolayısıyla gıda yardımlarını çoğalttık" dedi.

Başkan Kayda, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere gıda paketlerini Kırdamları Mahalle Muhtarı Osman Adıgüzel, Gökçeköy Mahalle Muhtarı Süleyman Babacan, Karasavcı Mahalle Muhtarı Enver Helvacı ve Yağbasan Mahalle Muhtarı Abdullah Arslan'a teslim etti. Muhtarlar da, zor günlerde kendilerine destek olan ve yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya mahalle sakinleri adına teşekkürlerini iletti.

Başkan Kayda'nın hafta sonu programına, Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsamettin Çelik, Fen İşleri Müdürü Serkan Sözer, Temizlik İşleri Müdürü Rasim Paşa, Park ve Bahçeler Müdürü Burak Ataoğlu ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ali Taylan katıldı. - MANİSA

Başkan Kayda, 4 mahalleyi ziyaret etti
Başkan Kayda, 4 mahalleyi ziyaret etti
Başkan Kayda, 4 mahalleyi ziyaret etti
Başkan Kayda, 4 mahalleyi ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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