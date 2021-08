Başkan Kavuş, Çevre Temizlik personeliyle buluştu

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi.

Tüm ekibine, Meram ve Meramlı için üstün bir gayret ortaya koyarak başarılı çalışmalara imza attıkları için teşekkür eden Başkan Kavuş, üstün performans sergileyen personellerini de ödüllendirdi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeliyle Dutlu Millet Bahçesi'nde bir araya geldi. Buluşmadan önce tüm ekibiyle tek tek ilgilenen Başkan Kavuş, onlarla bir süre sohbet etti. Yenen yemeğin ardından yaptığı konuşmada tüm personeline ortaya koydukları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür eden Başkan Kavuş, "Hepiniz Meram için, şehir için, hemşehrilerimiz için ve aldığınız paranın hakkını layıkıyla verebilmek için gece gündüz demeden gayretle çalışıyorsunuz. Bu sebeple her birinizi ayrı ayrı seviyorum" diye konuştu.

BAŞKAN KAVUŞ; "ÜSTÜN EMEKLERİNİZ İÇİN HER BİRİNİZE AYRI AYRI TEŞEKKÜR EDERİM"

Belediye çalışmaları arasında temizlik işlerinin Meram için her zaman ön planda olduğuna vurgu yapan Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; "Temiz bir Meram için sizlerin ortaya koyduğu gayretli çalışmalar bizler için olduğu kadar tüm hemşehrilerimiz tarafından da takdir topladı. Bu takdir de her birinizin emeği var. Bu sebeple her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlçemizin nizamı, intizamı ve temizliği sadece Meram'da yaşamın kalitesini artırmıyor, aynı zamanda yaptığımız her çalışmaya da değer katıyor. Ortaya koyduğunuz başarı hepinizin başarısıdır. Bu başarı hepinizin gayretleriyle gelmiştir. Bu gayretlerinize en yakinen şahit olan da bir çalışma arkadaşınız olarak benim. Bu değerli ekibin arasından bazı arkadaşlarımız ortaya koydukları performanslarla diğerlerinden bir nebze daha fazla öne çıkmışlardır. Bugün onları ödüllendirerek 'marifet iltifata tabidir' düsturunca taltif etmeyi ve diğer tüm ekip arkadaşlarımın şevkini daha da artırmayı hedefledik sadece. Yoksa her biriniz bizim gönlümüzde en güzel taltiflere layıksınız."

