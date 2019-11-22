Başkan Kavaklıgil öğretmenleri ağırladı
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Başkan Kavaklıgil öğretmenleri ağırladı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde görev yapan öğretmenler Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'i makamında ziyaret etti.

22.11.2019 16:15 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:20
Başkan Kavaklıgil öğretmenleri ağırladı

'nun ilçesinde görev yapan öğretmenler Belediye Başkanı 'i makamında ziyaret etti.


24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Demirci, beraberinde milli eğitim şube müdürleri ve öğretmenler ile birlikte Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'e nezaket ziyaretinde bulundu.


Teşekkürlerini sunan Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı.


Ziyaret fotoğraf çekimi ile sona erdi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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