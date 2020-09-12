Başkan Kartoğlu'ndan Şahintepe'ye iki okul müjdesi
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Başkan Kartoğlu'ndan Şahintepe'ye iki okul müjdesi

Başakşehir, modern iki eğitim kurumuna daha kavuşuyor.

Başkan Kartoğlu'ndan Şahintepe'ye iki okul müjdesi
12.09.2020 13:00 | Son Güncelleme: 12.09.2020 13:05

Başakşehir, modern iki eğitim kurumuna daha kavuşuyor. Şahintepe Mahallesi'nde iki okulun müjdesini, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu verdi. Biri tamamlanan iki okulu inceleyen Başkan Kartoğlu, okulların özelliklerini anlattı.

Başakşehir, Güvercintepe'deki üç okul projesinin ardından iki eğitim yuvasına daha kavuşuyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile bir sağlık üssü haline gelen Başakşehir, eğitimde de lider olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu kapsamda imar planları onaylanan Şahintepe Mahallesi'ne ilk dokunuşlar eğitim yatırımlarıyla yapılıyor.

"Avrupa standartlarında bir okul"

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Şahintepe'de yapılan iki okulda incelemelerde bulundu. Başkan Kartoğlu'nun ilk durağı, yapımı tamamlanan ve yakında eğitime açılacak olan İbrahim Koçarslan Ortaokulu oldu. İncelemelerde bulunduğu okulda yetkililerden bilgi aldı.

Okulun kaliteli bir yapıya sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Kartoğlu, "48 derslikli İbrahim Koçarslan Ortaokulunun inşaatı tamamlandı, yakında teslim edilecek. Okulumuzda kütüphane ve laboratuvarların yanında 270 kişilik konferans salonu bulunuyor. Aynı zamanda Avrupa standartlarında bir spor salonuna sahip muhteşem bir okul" diye konuştu.

52 derslikli muhteşem bir okul daha

Başkan Kartoğlu, Şahintepe Mahallesi'nde temeli atılan ve inşaat çalışmaları süren ikinci eğitim yuvasını da inceledi. Bu okulun ilk ve ortaokuldan oluştuğunu ifade eden Kartoğlu, okullardan her birinin 26 derslikli olduğunu söyledi. Başkan Kartoğlu, iki ayrı kütüphane ve laboratuvarların bulunduğu okulda bin metrekarelik kapalı spor salonu olacağını da sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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