Başkan Karakayalı'nın kaçak villasının yapı kayıt belgesi iptal edildi
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Başkan Karakayalı'nın kaçak villasının yapı kayıt belgesi iptal edildi

Başkan Karakayalı'nın kaçak villasının yapı kayıt belgesi iptal edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'de Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın yanlış beyanda bulunarak aldığı iddia edilen yapı kayıt belgesi, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından iptal edildi.

İzmir'de Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın yanlış beyanda bulunarak aldığı iddia edilen yapı kayıt belgesi, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından iptal edildi.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın tapuda "kirazlık" olarak kayıtlı olan bahçesine yaptığı havuzlu villanın kaçak olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Başkan Karakayalı'nın eşi Lütfiye Karakayalı adına kayıtlı yapının 2017'den önce de yer aldığı beyanıyla İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuru yapılarak yapı kayıt belgesi alındı. Yapılan şikayetler üzerine, alanın uydu görüntülerini inceleyen İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kemalpaşa ilçesinin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan yapının 10 Kasım 2020 tarihli uydu görüntüsünde olmadığı, 10 Kasım 2020 tarihi ve sonrasına ait uydu görüntülerinde yer aldığını tespit etti. Bunun üzerine söz konusu villaya verilen yapı kayıt belgesini iptal eden müdürlük, kamu kurumlarına gönderdiği iptal yazısında, "Yapılan incelemeler neticesinde, yapı kayıt belgesi alınan yapının 31.12.2017 tarihinden sonra yapıldığı tespit edildiğinden Lütfiye Karakayalı tarafından Kemalpaşa ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 157 Ada 6 parsel üzerinde 250 metrekarelik konut nitelikli yapıya ilişkin alınan 29.10.2020 düzenleme tarihli Yapı Kayıt Belgesi; İlgili tebliğin 4. maddesinin 1. fıkrasına aykırı alındığı gerekçesiyle aynı tebliğin 8. maddesinin 2. fıkrası gereğince iptal edilmiştir" denildi.

Başkan Karakayalı'nın eşi Lütfiye Karakayalı'ya da gönderilen iptal yazısında yapı kayıt belgesinin 31.12.2017 tarihi ve öncesinde yapılan yapılar için geçerli olduğu belirtilirken, başvurunun yanlış beyanla yapıldığı da iptal yazısıyla ortaya çıktı. - İZMİR

Başkan Karakayalı'nın kaçak villasının yapı kayıt belgesi iptal edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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