Başkan Karakayalı'dan sanayi ziyareti

07.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:27

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Kemalpaşa Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti.

'KEMALPAŞA İÇİN BIKMADAN USANMADAN ÇALIŞACAĞIZ'

Kemalpaşa için bıkmadan usanmadan çalışmalara devam ettiklerini belirten Başkan Karakayalı, esnaflara belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.Samimi sohbetlerin yapıldığı ziyarette Başkan Karakayalı, esnafların kendisine yönelttiği soruları da yanıtladı.

ESNAFTAN BAŞKAN KARAKAYALI'YA TEŞEKKÜR

Kemalpaşa Sanayi Sitesi esnafı, Başkan Karakayalı'ya ziyareti dolayısıyla duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler