Başkan Karakayalı'dan sanayi ziyareti
İş yerlerini tek tek dolaşarak hayırlı, bereketli ve bol kazanç temennisinde bulunan Başkan Karakayalı, sanayi esnaflarıyla görüşerek onların sorunlarını ve taleplerini dinledi.
Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Kemalpaşa Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti.
'KEMALPAŞA İÇİN BIKMADAN USANMADAN ÇALIŞACAĞIZ'
Kemalpaşa için bıkmadan usanmadan çalışmalara devam ettiklerini belirten Başkan Karakayalı, esnaflara belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.Samimi sohbetlerin yapıldığı ziyarette Başkan Karakayalı, esnafların kendisine yönelttiği soruları da yanıtladı.
ESNAFTAN BAŞKAN KARAKAYALI'YA TEŞEKKÜR
Kemalpaşa Sanayi Sitesi esnafı, Başkan Karakayalı'ya ziyareti dolayısıyla duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.