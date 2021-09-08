Başkan Karagöl çiftçileri ziyaret etti
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Başkan Karagöl çiftçileri ziyaret etti

Başkan Karagöl çiftçileri ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Başkan Karagöl üzüm hasadı yapan çiftçileri ziyaret ettiErbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl hasat edilen üzümlerin alımının gerçekleştiği alanı ziyaret ederek çiftçilerle sohbet etti.

Başkan Karagöl üzüm hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl hasat edilen üzümlerin alımının gerçekleştiği alanı ziyaret ederek çiftçilerle sohbet etti. Başkan Karagöl Erbaa Narince Bağ Yaprağı gibi üzümün de ilçe ekonomisine büyük katkı sağladığını söyledi.

İlçede 20 bin dönüm alanda üretimi yapılan üzümün hasadı başladı. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Gökbulut, Ziraat Odası Başkanı Arif Yılmaz Köksal, ile birlikte Üzümlü köyünde üzüm alımının gerçekleştirildiği alanda çiftçileri ziyaret etti.

Narince bağ yaprağı gibi üzümün de ilçe ekonomisine önemli katkı sağladığını belirten Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl "İlçemizin en önemli tarımsal ürünü Erbaa Narince Bağ Yaprağıdır. Bağ yaprağı sezonunun ardından çiftçilerimiz ikinci ürün olarak üzümün hasadına başladılar. İlçe ekonomimize üzümün de büyük katkısı var. Bu yıl yaklaşık 2 bin 500 ton üzüm hasadının yapılması bekleniyor. Tüm çiftçilerimize bereketli kazançlar diliyorum." dedi. - TOKAT

Başkan Karagöl çiftçileri ziyaret etti
Başkan Karagöl çiftçileri ziyaret etti
Başkan Karagöl çiftçileri ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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