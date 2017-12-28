Başkan Kara'nın Çat Kapı Ziyaretleri Sürüyor

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, mahallelerde çat kapı ziyaretler yaparak, vatandaşların taleplerini alarak sorunlarını dinliyor.



Başkan Hasan Kara mahallelerde çat kapı ziyaretler yaparak, vatandaşlar ile bir araya geliyor. Başkan Kara, Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ile birlikte çat kapı ziyaretlerde bulundu. Vatandaşları evlerinde ziyaret eden Başkan Kara, Belediyenin çalışmaları hakkında vatandaşları bilgilendirerek, istek ve önerilerini dinliyor. Başkan Kara, rast gele ziyaretleri devam edeceklerini ifade ederek, "Ailelerle yüz yüze görüşerek sıkıntıları yerinde tespit ediyoruz. Çat kapı ev ziyaretlerine devam ediyoruz, yüz yüze görüşerek onların sorunlarını dinliyor ve imkanlarımız ölçüsünde çözüm buluyoruz. Dertleşip, sohbet ediyoruz. Birbirimizle olan birlik, beraberlik kardeşlik gibi bağlarımızı da güçlendiriyoruz. İnsanlarımızın gönül dünyasındaki güzelliklerle son derece samimi ve güzel bir gün geçiriyoruz" dedi.



Vatandaşlar, Belediye Başkanı Hasan Kara'yı karşılarında görünce şaşırdıklarını ifade ederek, ziyaretten duydukları memnuniyetleri dile getirdi. - KİLİS