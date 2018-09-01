Başkan Kara Bakan Kasapoğlu ile Bir Araya Geldi

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu'nu ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Başkan Kara, ziyarette yaptığı açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanımız ve kıymetli dostum Dr. Mehmet Kasapoğlu'nu makamında ziyaret ederek yeni görevini tebrik edip, hayırlı olsun dileklerinde bulundum. Bakanımızda en kısa sürede Kilis'imize müjdeli haberleri vereceğini ifade ettiler. Kendilerine Kilis halkı adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - KİLİS