Başkan Kahraman'dan emniyet müdürü Karabağ'a ziyaret
Haberler » 3. Sayfa » Başkan Kahraman'dan emniyet müdürü Karabağ'a ziyaret - Haberler

Başkan Kahraman'dan emniyet müdürü Karabağ'a ziyaret

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Emniyet Müdürü Ali Karabağ'ı ziyaret etti.

09.01.2020 14:33 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:38
Başkan Kahraman'dan emniyet müdürü Karabağ'a ziyaret

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Emniyet Müdürü 'ı ziyaret etti.


Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ'ı ziyaret ettiler. Başkan Kahraman, "Bugün Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu olarak kendisine dünyanın en güzel hediyesi olan Ayyıldızlı bayrağımızı taktim etti. Gösterdiği ilgi alakadan dolayı şahsım ve kahraman güvenlik korucularım şehit ailelerim adına müdürümüz Karabağ'a teşekkür ederim" dedi. - VAN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler