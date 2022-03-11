Başkan Işık'tan esnaf ziyareti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Işık'tan esnaf ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başkan Işık'tan esnaf ziyareti

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, esnaf ziyaretinde bulundu.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, esnaf ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Cuma namazı sonrası Bahçelievler Mahallesinde, MHP Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy ve Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Dinler ile birlikte esnafları ziyaret etti.

Esnaflara işlerinde kolaylık dileyen Başkan Işık, hayırlı bereketli işler diledi. Başkan Işık, esnaf gezisi sonrasında Mahalle Muhtarı Ramazan Çatladan'ın mahalle ile ilgili taleplerini dinledi. - KÜTAHYA

Başkan Işık'tan esnaf ziyareti

Başkan Işık'tan esnaf ziyareti

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Alim Işık, Kütahya, Esnaf, Cuma, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title