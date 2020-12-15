Başkan Işık: "Lala Hüseyin Paşa'da yağmur suyu hattı problemi çözüldü"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Başkan Işık: "Lala Hüseyin Paşa'da yağmur suyu hattı problemi çözüldü"

15.12.2020 13:01 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:05
Başkan Işık:

Lala Hüseyin Paşa Mahallesi'nin en büyük sorunu olan yağmur suyu hattı ve kanalizasyon hattının ayrılarak sorunun çözüldüğünü belirten Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, mahallede yapılan anket sonucunda memnuniyet oranının yüzde 77 olduğunu söyledi.

Lala Hüseyin Paşa Mahallesi'nin en büyük sorunu olan yağmur suyu hattı ve kanalizasyon hattının ayrılarak sorunun çözüldüğünü belirten Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, mahallede yapılan anket sonucunda memnuniyet oranının yüzde 77 olduğunu söyledi.

Mahalle ziyaretleri kapsamında Lala Hüseyin Paşa Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Prof. Dr. Alim Işık, mahallenin taleplerini Muhtar Adnan Gülmen'den yazılı olarak aldı. Mahallenin en büyük sorunu olan yağmur suyu hattı ve kanalizasyon hatlarının ayrıldığını belirten Başkan Işık "Göreve geldiğimizden bugüne mahallemizin en büyük sorunlarından birisi olan yağmur suyu ve kanalizasyon hattının ayrılması sorununu tamamen çözdük. Mahallemize hayırlı olsun" dedi.

Yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler veren Başkan Işık birçok sokak ve caddedeki asfaltlama, kilit taşı döşeme işlemleri, metruk evlerin yıkımı gibi önemli işleri de çözerek geride bıraktıklarını söyledi.

"Yatırımlar yeni yılda da devam edecek"

2021 yılı yatırım programında mahallede yapılması gereken hizmetlerle ilgili talepleri Mahalle Muhtarı Adnan Gülmen'den yazılı olarak alan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık taleplerin değerlendirilerek 2021 yılı içinde yapılacağını belirtti. Başkan Işık "Sanayi Kavşağının eski hal yolu üzerindeki düzenlenmesi, vatandaşımıza ait Gevur Hamamının restorasyonu, otopark, benzin istasyonu önündeki otobüs durağının yeniden kurulması, Kıbrıs Caddesi aydınlatma ışıklarının devamı ve yeniden düzenlenmesi gibi taleplerini aldık" dedi.

"Lala Hüseyin Paşa Mahallesinde, Kasım ayında yapılan yüz yüze anket çalışmasında Belediyenin hizmetlerini çok iyi, iyi, ve orta derecede bulanların oranı yüzde 77 olması, bizleri mutlu etti" diyen Belediye Başkanı Işık hizmetleri yetersiz bulanların oranın yüzde 12.30 olduğunu ayrıca fikir beyan etmeyen vatandaşların oranın ise yüzde 10.71 olduğunu söyledi.

Mahalle Muhtarı Adnan Gülmen ise talep ettikleri hizmetleri yazılı olarak Başkan Prof. Dr. Alim Işık'a ilettiklerini belirttiği konuşmasında, bugüne kadar yapılan hizmetler içinde ayrıca teşekkür etti. - KÜTAHYA

Başkan Işık: 'Lala Hüseyin Paşa'da yağmur suyu hattı problemi çözüldü'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Mecidiye Mahallesi'ndeki metruk bina problemi çözüldü
Mecidiye Mahallesi'ndeki metruk bina problemi çözüldü
Başkan Işık: 'Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki kanal ıslah problemini çözdük'
Başkan Işık: "Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki kanal ıslah problemini çözdük"
GAZİANTEP - Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ile Doğanpınar Barajı yarın hizmete girecek
GAZİANTEP - Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ile Doğanpınar Barajı yarın hizmete girecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Şener Şen Gülben Ergen Birkan Sokullu
Spor Mbaye Diagne Sergen Yalçın Ali Palabıyık Kylian Mbappe Malcolm Thomas
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Işık: "Lala Hüseyin Paşa'da yağmur suyu hattı problemi çözüldü" | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 13:13:06. #1.14#
title