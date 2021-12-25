Başkan Işık, Hilal Kent ve Akkent mahallelerindeki esnafları ziyaret etti - Haberler
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Başkan Işık, Hilal Kent ve Akkent mahallelerindeki esnafları ziyaret etti

Başkan Işık, Hilal Kent ve Akkent mahallelerindeki esnafları ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Hilal Kent ve Akkent mahallelerindeki esnafları ziyaret etti.

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KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Hilal Kent ve Akkent mahallelerindeki esnafları ziyaret etti.

Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Işık, "Şehrimizin yeni yerleşim yerlerinden birisi olan Akkent mahallemizde açılışı yapılan marketimizin açılışına şehir dışı programımız nedeniyle katılamamıştık. Bugün geldik ve hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Bu mahallede yaşayan hemşehrilerimize yakışan hem de esnafımıza yakışan tertemiz bir iş yeri ile karşılaştık. Huzurunuzda kendilerine teşekkür ediyorum. Mahallemize hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA

Başkan Işık, Hilal Kent ve Akkent mahallelerindeki esnafları ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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