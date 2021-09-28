Başkan Işık, Furkan Süngü ve hocası Mehmet Oruç'u tebrik etti

KÜTAHYA (İHA) - Belediye Başkanı Alim Işık, Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması Erkekler Türkiye Finalinde, Kütahya Emir Sultan Kur'an Kursu öğrencisi Furkan Süngü ve hocası hafız Mehmet Oruç'u makamında konuk etti.

Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması Erkekler Finali'nde Türkiye birinci olarak Kütahya'nın gururu olan Kütahya Emir Sultan Kur'an Kursu öğrencisi Furkan Süngü, hocası Mehmet Oruç ile birlikte, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı ziyaret etti.

Ziyarette Süngü'yü başarısından dolayı tebrik eden Başkan Işık, plaket ve tablet hediye etti. Hocası Oruç'u da başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Işık, fincan takımı hediye etti.

Kütahya Belediyesi olarak gençlerin her zaman yanında olduklarını ve desteklerinin devam edeceğini ifade eden Başkan Işık, Kütahya'nın isminin böyle başarılarla anılmaya başlamasının sevindirici olduğunu söyledi. - KÜTAHYA

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