Başkan Işık: 'Ahmet Uluçay'ı rahmet ve minnetle anıyoruz"

Sinema dünyasına kazandırdığı 'Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak' filmi ile birçok ödülü de beraberinde getiren Kütahyalı yönetmen Ahmet Uluçay vefatının 11'inci yıl dönümünde anıldı.

Sinema dünyasına kazandırdığı 'Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak' filmi ile birçok ödülü de beraberinde getiren Kütahyalı yönetmen Ahmet Uluçay vefatının 11'inci yıl dönümünde anıldı.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık Türk sinemasının bilge yönetmeni olarak anılan Ahmet Uluçay'ı vefatının 11'inci yıldönümünde andı. Başkan Işık, "Türk sinemasına yeni bir soluk getiren hemşerimiz Ahmet Uluçay'ı vefatının 11'inci yıldönümünde rahmet ve minnetle anıyorum. 'Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak' filmi ile Kütahya'nın adını tüm dünya duyuran bu eşsiz sanatçımızın Kütahyalı gençlerimize örnek olmasını diliyorum. Teknik imkanları olmadan kendi öngörüsü ve geniş vizyonu ile çektiği ilk uzun metrajlı filmi 'Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak' ile Anadolu insanın imkansızlıklar içinde dahi kendine çıkar bir yol bulduğunun en büyük örneğidir Ahmet Uluçay. Birçok hemşehrisinin deli diyerek yaptığı işe saygı duymadığı Uluçay'ı dünya sinema sektörü bizden önce keşfetti ve birçok film festivalinden ödül alarak bizlerin onuru oldu. Ahmet Uluçay'ı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı