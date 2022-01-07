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Başkan İnce'den seçim öncesi gövde gösterisi

Başkan İnce'den seçim öncesi gövde gösterisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Malatya Minibüs ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce yarın gerçekleştirilecek oda seçimi öncesinde gövde gösteri yaptı.

MALATYA (İHA) - Malatya Minibüs ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce yarın gerçekleştirilecek oda seçimi öncesinde gövde gösteri yaptı.

Malatya Minibüs ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce Pazar 8 Ocak Cumartesi saat 10.30'da Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri öncesinde oda üyeleri ile yemekte bir araya geldi. Kent merkezinde düzenlenen programda üç yıllık icraatlarını anlatan Başkan İnce'nin konuşmaları sık sık alkışlarla kesilirken, yaklaşık bin kişinin katıldığı program yoğun ilgi gördü.

Programda masa masa gezerek katılımcılarla yakından ilgilenen başkan İnce üyeleri yarınki seçimde oy kullanmaya davet ederken yarın inşallah kazanan odamız olacaktır dedi. - MALATYA

Başkan İnce'den seçim öncesi gövde gösterisi

Başkan İnce'den seçim öncesi gövde gösterisi

Başkan İnce'den seçim öncesi gövde gösterisi

Başkan İnce'den seçim öncesi gövde gösterisi

Başkan İnce'den seçim öncesi gövde gösterisi

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