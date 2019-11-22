Başkan İlmek'in Öğretmenler Günü Mesajı

22.11.2019 17:36 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:42

İncesu Belediye Başkanı Av. Mustafa İlmek, öğretmenlik mesleğinin kutsal bir görev olduğunu hatırlatarak, "Bu kutsal görevi kayıtsız şartsız büyük bir sorumlulukla yerine getiren tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum" dedi.



Başkan İlmek, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, geleceğin teminatı olan gençlerin kendilerini yetiştirmede en önemli etkenin öğretmenler olduğunu dile getirdi. Bu nedenle öğretmenlerin kutsal bir görev icra ettiğini ifade eden Başkan İlmek, geleceğin öğretmenler sayesinde teminat altına alındığını aktardı. Başkan İlmek, mesajını şu sözlerle sürdürdü: "Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitilerek geleceğe hazırlanmasını sağlayan öğretmenlerimiz kutsal bir görev icra etmektedirler. Ülkemizin geleceği olan gençlerin eğitimini sağlayan öğretmenlerimiz, bu vesileyle geleceğe de yön vermektedir. Ülkenin kalkınması ve gelişmesine katkı sağlayacak gençlerimizin başarılarında en büyük pay, onları eğiten öğretmenlere aittir. Görevinin kutsallığına hakim olan öğretmenlerimiz, ülkemizin her türlü zorlu koşullarında görev yapmaktadır. Doğu veya batı diye ayrım yapmadan, ülke topraklarını geleceğin teminatı olan gençleri yetiştirmek için karış karış gezen öğretmenlerimizin bizlerde her zaman yanındayız. Öncelikle Başöğretmen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, hayatını sürdüren öğretmenlerimize de sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Bu vesileyle bir kez daha öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyor, başarılı ve geleceğe yön veren bireyler yetiştirmelerini temenni ediyorum" dedi.



Belediye Başkanı Mustafa İlmek, sonrasında öğretmenlere hediyelerini taktim etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA