Başkan İlbey pazar esnafıyla bir araya geldi

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, pazar esnafıyla bir araya geldi.

İlçede pazar günleri Cemal Tarlan ve Cumhuriyet Caddesi'nde kurulan semt pazarını gezen İlbey, esnafların sorun ve taleplerini dinledi.

Başkan İlbey, "İlçemiz pazarında esnaflık yapan kardeşlerimiz bizlerin misafiridir her zaman yanlarındayız. Pazar esnafı ile bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kendilerine de bol ve helal kazançlar temenni ediyorum." dedi.

Pazar esnafının ilçeye canlılık kattığını dile getiren İlbey, "Pazarcılar artık ilçe halkından biri oldu. Pazara gelen vatandaşlarımız samimi bir şekilde sohbetlerini yapıp alışverişlerini gerçekleştiriyorlar." diye konuştu.

Pazar esnafı ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, İlbey'e teşekkür etti.

Kaynak: AA