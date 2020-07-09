Başkan Hürriyet Alikahya'da çalışmaları inceledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Hürriyet Alikahya'da çalışmaları inceledi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Alikahya Atatürk Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Hürriyet Alikahya'da çalışmaları inceledi
09.07.2020 15:36 | Son Güncelleme: 09.07.2020 15:46

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Alikahya Atatürk Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

İzmit Belediyesi ilçe genelindeki yol bakım ve asfaltlama çalışmalarına yaz sezonunda hız vererek aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alikahya Atatürk Mahallesi Mehmet Çavuş Caddesi'nde asfalt yenilenmesi için çalışmalarına başladı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Hürriyet'i mahalleli karşıladı. Bölge halkının talep ve sorunlarını dinleyerek çözüme ulaşılması konusunda adımların atılacağını belirten Başkan Hürriyet, kendisini coşkuyla karşılayan çocukların isteklerini de geri çevirmedi. Park talebinde bulunan çocukların isteğine cevap veren Hürriyet, bölgeyi inceleyeceklerini ve uygun bir yer bulunduğu takdirde park isteklerini yerine getireceklerini dile getirdi.

Hürriyet, incelemeleri kapsamında Tavşantepe Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşla buluştu. Başkan Hürriyet, yıllardır bakım yapılmayan ve vatandaşın çilesine haline gelen Tavşantepe Caddesi'nin beton yolunun yenilenmesi için harekete geçti. Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü Tavşantepe Caddesi'ni inceleyen ve çalışmalarla ilgili bilgi edinen Başkan Hürriyet, vatandaş ve esnafın sorun ve taleplerini de dinleyerek notlarını aldı. Çalışmaların en kısa sürede biteceğini belirten Başkan Hürriyet, esnafın ve vatandaşın mağdur edilmeyeceğini ifade etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira Ekonomi
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı Güncel
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi Politika
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi Güncel
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 3. Sayfa
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Dedesini 3'üncü kattan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu Güncel
Dedesini 3'üncü kattan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı
Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
Son Dakika: Bakan Koca, 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
İstanbul'da 40 emniyet müdürünün yeri değişti
İstanbul'da 40 emniyet müdürünün yeri değişti
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı
Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
Ambulansa yol vermeyen kamyon sürücü 130 km hızla yoluna devam etti
Ambulansa yol vermeyen kamyon sürücü 130 km hızla yoluna devam etti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Bodrum'da iki kişiyi öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: 'Yapma abi' diye bağırdı, kafasına nişan aldım
Bodrum'da iki kişiyi öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: "Yapma abi" diye bağırdı, kafasına nişan aldım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı
İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı
İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi
İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi
Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor
Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ali Sunal Cem Davran Coşkun Sabah Demet Özdemir
Spor Adem Büyük Fatih Terim Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Henry Onyekuru
Daha Fazla İzmir Temmuz Türk Lirası Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Başkan Hürriyet Alikahya'da çalışmaları inceledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 16:22:27. #1.14#
title