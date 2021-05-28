Başkan Hulusi Şevkan'ın kardeşi hayatını kaybetti
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Başkan Hulusi Şevkan'ın kardeşi hayatını kaybetti

Başkan Hulusi Şevkan'ın kardeşi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan'ın kardeşi veteriner hekimi Nazım Şevkan, 38 günlük korona virüs savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan'ın kardeşi veteriner hekimi Nazım Şevkan, 38 günlük korona virüs savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Korona virüs belirtileri sebebiyle Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan'ın kardeşi Nazım Şevkan, hastaneye kaldırılmıştı. Burada yapılan kontroller sonrası Nazım Şevkan'ın korona virüse yakalandığı belirlendi. Ardından durumu ağırlaşan Nazım Şevkan, yoğun bakıma alındı. Burada 38 gün boyunca kalan Şevkan, virüse dayanamayarak hayatını kaybetti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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