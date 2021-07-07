Başkan Hamit Kılıç'tan akülü tekerlekli sandalye yardımı
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Başkan Hamit Kılıç'tan akülü tekerlekli sandalye yardımı

Başkan Hamit Kılıç'tan akülü tekerlekli sandalye yardımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bafra Belediyesi, ilçe genelinde engelli vatandaşlardan gelen talepleri de karşılamayı sürdürüyor.

Bafra Belediyesi, ilçe genelinde engelli vatandaşlardan gelen talepleri de karşılamayı sürdürüyor.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 31 yaşındaki engelli Gökhan Can'ın akülü tekerlekli sandalye isteğini yerine getirdi. Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Fatih Mahallesi'nde ikamet eden Gökhan Can'ın annesi Şaziye Can ile birlikte Bafra Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne yaptıkları başvuru sonucu gerekli işlemlerin yapılması talimatı verdi. Kısa süre içinde temin edilen akülü tekerlekli aracı Başkan Hamit Kılıç, Gökhan Can'ı evinde ziyaret ederek teslim etti. Araç tesliminde Bafra Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Yaşar Şenel'de hazır bulundu. Bafra Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne yaptığı başvurudan kısa bir süre sonra akülü tekerlekli sandalyesine kavuşan Gökhan Can, Başkan Kılıç'a teşekkür etti.

Belediye bülteninin yeni sayısı çıktı

Bafra Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Belediye Bülteni'nin yeni sayısı çıktı. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın hayata geçirdiği projeler başta olmak üzere Bafra'da yürütülen belediye faaliyetlerinin yer aldığı bültenin dağıtım işlemleri sürüyor. Sosyal medya hesapları başta olmak üzere birçok alanda vatandaşları bilgilendirmede aktif bir çalışma ortaya koyan Bafra Belediyesi, Belediye Bülteni ile de kamuoyunu belediye hizmetlerinden haberdar ediyor. Belediye Bülteni'nin ilçede bulunan Resmi Kurumlar, Odalar, Sivil Toplum Kuruluşları ve iş yerlerine ücretsiz dağıtımı kısa sürede tamamlanacak. Bafra Belediyesi Bülteni ayrıca TBMM ve Bafralıların farklı illerdeki; federasyon, konfederasyon ve hemşehri derneklerine de ulaştırılması sağlanıyor.

Bafra Belediyesi Bülteni'nin yeni sayısı 36 sayfadan oluşuyor. - SAMSUN

Başkan Hamit Kılıç'tan akülü tekerlekli sandalye yardımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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