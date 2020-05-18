Başkan Halil Başer: "Sosyal medyada yayılan asılsız dedikodulara inanmayın"
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Başkan Halil Başer: "Sosyal medyada yayılan asılsız dedikodulara inanmayın"

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde sosyal medyada yayınlanan "Belediye personelinin tamamı Korona virüs" paylaşımları üzerine Belediye Başkanı Halil Başer açıklama yaptı.

Başkan Halil Başer:
18.05.2020 11:06 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:06

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde sosyal medyada yayınlanan "Belediye personelinin tamamı Korona virüs" paylaşımları üzerine Belediye Başkanı Halil Başer açıklama yaptı.

Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, "Belediye personelimizin tamamının (Covid-19) testinin pozitif çıktığına yönelik özellikle sosyal medyada yer alan asılsız haberler üzerine aydınlatma mesajı yayımlamak lüzumu doğmuştur. 16 Mayıs 2020 tarihinde Belediyemiz personeline Korona virüs (Covid-19) testi yapılmış, test sonuçları 17 Mayıs 2020 tarihinde açıklanmış olup pozitif vaka bulunmamaktadır. Test uygulanan tüm personelimizin sonuçları negatif olarak açıklanmıştır. (Covid-19) pandemisine karşı verdiğimiz mücadelemiz aralıksız devam edecektir. Yapılan test ve karantina işlemleri tamamen tedbir amaçlı olup, Belediyemiz hizmetleri aksatılmadan sürecektir" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Manşet

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